Рига, , 23:41 — REGNUM Во вторник, 31 марта, кабинет министров Латвии поддержал предложение Министерства культуры выплатить двухмесячное пособие на время простоя из-за ЧС объявленной в целях борьбы с пандемией Covid-19 самозанятым лицам, работникам микропредприятий, получающим авторские гонорары, пишет портал nra.lv.

Самозанятые лица и те, кто получает гонорары смогут получить пособие в размере 75% прежнего дохода. Сотрудники микропредприятий — 50%. Во всех случаях размер пособия не превысит 700 евро.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.