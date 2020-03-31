Мурманск, , 23:39 — REGNUM Мурманский оперштаб уточнил данные по заболеваемости COVID-19: к вечеру 31 марта в регионе подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом: 1 пациент выздоровел и выписан из больницы, 10 человек находятся в больнице с CoViD-19.

Среди людей, вернувшихся из неблагоприятных стран, и тех, кто контактировал с заболевшими выявлены 15 предварительно положительных результатов на коронавирус, 3 человека госпитализированы за прошедшие сутки, 71 человек находится на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 59 человек находятся на обсервации.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром региональный штаб по коронавирусу заявил о том, что общее число заболевших COVID-19 составляет шесть человек. При этом другие источники сообщали об 11 случаях.