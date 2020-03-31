Москва, , 23:41 — REGNUM Пять пациентов с положительным результатом исследований на коронавирусную инфекцию скончались в Москве. Об этом 31 марта сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

По данным штаба, умерли пять пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом лабораторных исследований на коронавирус.

Уточняется, что возраст пациентов составлял от 61 до 74 лет, у всех были сопутствующие заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 500 новых подтверждённых случаях заражения коронавирусом в России. Число погибших на утро 31 марта составляло 17 человек.

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