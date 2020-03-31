Тунис, , 23:28 — REGNUM Карантин в связи с угрозой распространения коронавируса продлили на две недели власти Туниса. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба администрации президента страны.

Решение о продлении карантина было принято на заседании Совета национальной безопасности Туниса, который состоялся 31 марта. Карантин продлевается на две недели. В ходе заседания Совета президент Туниса Кайс Саид призвал к точной реализации мер по борьбе с распространением коронавируса, чтобы избежать перегибов.

Срок действующего карантина заканчивается 5 апреля. Таким образом, режим продлевается до 19 апреля. За соблюдением карантина в Тунисе наблюдает армия, задействованы вертолёты.

На настоящее время в Тунисе выявлено 362 подтверждённых случая заражения коронавирусом, количество погибших от инфекции составило десять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 200 подтверждённых случаях заражения коронавирусом в Тунисе.

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