Бангкок, , 23:28 — REGNUM Тюремным сроком могут закончиться первоапрельские шутки на тему коронавируса для их автора в Таиланде. Об этом 31 марта сообщил заместитель пресс-секретаря генеральной прокуратуры страныКосонлават Интхучунйонг на своей странице в Facebook.

Чиновник, обратившись к гражданам Таиланда, предупредил, что шутки и обман, касающиеся темы коронавируса в День дурака (1 апреля) и переданные через СМИ, интернет-сайты либо социальные сети будут чреваты для их авторов наказанием.

В условиях режима чрезвычайного положения для пошутивших о коронавирусе предусмотрен штраф в размере около 1,3 тыс. долларов США и/или тюремное заключение сроком до двух лет.

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