Нью-Йорк, США, 31 марта 2020, 22:58 — REGNUM Власти американского города Нью-Йорка заказали 17 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких в Китайской Народной Республике. Об этом сообщает агентство Reuters.
Стоимость одного аппарата составляет $25 тысяч.
Напомним, то Нью-Йорк стал эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. На сегодняшний день число подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией в США превысило 100 тысяч человек.
США, как и другие страны, столкнулись с нехваткой медицинской техники в условиях пандемии. Аппараты ИВЛ необходимы пациентам, которые тяжело переносят коронавирусную инфекцию.