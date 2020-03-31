Нью-Йорк, США, , 22:58 — REGNUM Власти американского города Нью-Йорка заказали 17 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких в Китайской Народной Республике. Об этом сообщает агентство Reuters.

Стоимость одного аппарата составляет $25 тысяч.

Напомним, то Нью-Йорк стал эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. На сегодняшний день число подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией в США превысило 100 тысяч человек.

США, как и другие страны, столкнулись с нехваткой медицинской техники в условиях пандемии. Аппараты ИВЛ необходимы пациентам, которые тяжело переносят коронавирусную инфекцию.