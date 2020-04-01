Москва, , 00:16 — REGNUM Далеко не все жители Москвы старше 65 лет получили обещанные мэром города Сергеем Собяниным выплаты за пребывание на карантине. При этом в структурах столичной мэрии не спешат рассказывать, когда же обещанные выплаты будут перечислены пенсионерам.

Совсем недавно городские власти через СМИ отчитались о перечислении денежных средств 1,6 млн пожилых жителей столицы, которых сами же и отправили на карантин. Увы, деньги получили далеко не все, кому они были положены. Корреспондент ИА REGNUM попробовал дозвониться на горячую линию по вопросам коронавируса, чтобы узнать, когда же ожидать выплат, но телефон оказался недоступен.

В департаменте соцзащиты в ответ на данный вопрос прислали сообщение, которое ранее уже рассылали по СМИ: «Для жителей Москвы старше 65 лет выплата будет зачислена на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Обращаться за выплатой не нужно, ее оформят органы социальной защиты в беззаявительном порядке. Если никаких городских социальных выплат пожилой человек не получает, то ему нужно позвонить по телефону колл-центра: +7(495)870−45−09 и оставить свои контакты. Выплата будет оформляться в индивидуальном порядке. Личного обращения не требуется».

Что примечательно — в тексте по всем вопросам рекомендовано звонить по номеру, который на практике недоступен уже несколько дней. Иными словами, узнать, когда же все столичные пенсионеры получат выплаты, не представляется возможным.

Вся эта ситуация наглядно демонстрирует реальное положение дел в столице. Горячая линия, о которой рапортовал столичный штаб по профилактике коронавируса недоступна. Обещанные выплаты получили не все, а на вопрос, когда и как получить деньги из департамента соцзащиты приходит совет звонить по этому нерабочему номеру.

Видимо не случайно ряд депутатов Мосгордумы назвали предпринимаемые в столице меры профилактики коронавируса «профанацией». Создать красивую картинку в СМИ у мэрии города получается хорошо, чего не всегда можно сказать о реальной работе по профилактике коронавируса и заботе о пожилых москвичах.

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