Киев, , 22:44 — REGNUM На территории Украины срок карантина из-за COVID-19 может быть продлён до конца мая, заявил 31 марта глава МВД страны Арсен Аваков изданию «Украинская правда».

По его словам, это надо сделать, «как всей Европе».

Аваков заявил, что «как минимум два месяца придётся находиться, как всей Европе, в карантинном состоянии».

Стоит отметить, что ни президент Зеленский, ни глава правительства Украины не делали заявлений по поводу сроков карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине выявлено 538 случаев заражения коронавирусом, однако состояние системы здравоохранения страны таково, что выяснение реальных масштабов пандемии практически невозможно.

Читайте ранее в этом сюжете: Заражение коронавирусом подтверждено у девяти сотрудников ООН в Женеве