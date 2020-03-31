Ярославль, , 22:42 — REGNUM Ярославская область решила пока не вводить жёстких карантинных мер. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Ярославль

«Ситуация по коронавирусу в Ярославской области спокойная относительно других регионов, поэтому решили не вводить жесткий карантин. Но по итогам заседания рабочей группы рекомендуем жителям региона перейти на самоизоляцию», — написал в социальных сетях губернатор Дмитрий Миронов.

Власти рекомендуют выходить на улицу только по очень уважительной причине — когда нужно получить экстренную медицинскую помощь, дойти до продуктового магазина, аптеки, вынести мусор, выгулять домашних животных и добраться на работу. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию не меньше 1,5 метра.

Работодателям власти рекомендуют создать на предприятиях условия для дистанцирования — с помощью специальной разметки и установления особого режима допуска в здания. Как будет развиваться ситуация, во многом зависит от сознательности самих граждан. Если контакты, а значит и заражения будут минимальными, жёсткие меры не потребуются.

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