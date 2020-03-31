Амстердам, , 23:27 — REGNUM Женщина в возрасте 101 год выздоровела после подтверждённого заражения COVID-19 в Нидерландах. Об этом 31 марта сообщает издание NL Times.

Пациентка была госпитализирована в больницу в провинции Южная Голландия на западе страны с диагнозом «коронавирусная инфекция». После прохождения курса лечения её выписали из больницы.

Пульмонолог больницы назвал пациентку смелой женщиной и отметил, что она всегда придерживалась введённых в стране социальных правил и продолжает их соблюдать.

Также врач назвал выздоровление пациентки «положительным опытом» и добавил, что весь персонал больницы очень обрадовался её исцелению от COVID-19.

Стоит отметить, что это не единичный случай в мире, когда коронавирусную инфекцию удавалось победить при поддержке медиков пациентам, чей возраст превышал сто лет. Так, в Италии были отмечены два таких случая, здесь вылечились от COVID-19 мужчина в возрасте 101 год и женщина возрастом 102 года. А 18 марта подобный случай произошёл в Иране.

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