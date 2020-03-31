Габороне, , 22:31 — REGNUM Первый случай смерти от вызванного коронавирусом заболевания подтверждён в Ботсване, передаёт 31 марта SABC.

О первом летальном исходе заявил вице-президент страны Сламбер Цогване. Умерла 79-летняя женщина, полмесяца назад приехавшая из ЮАР.

Отметим, что ЮАР является среди африканских стран лидером по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта ботсванский министр здравоохранения Лемоганг Квапе объявил о том, что три жителя страны заражены вирусом SARS-CoV-2.

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