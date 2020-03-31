Женева, Швейцария, , 22:34 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтверждено у девяти сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН) в Женеве. Об этом 31 марта сообщила журналистам официальный представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи.

Девять случаев заражения коронавирусной инфекцией были подтверждены среди работников отделения ООН в Женеве по состоянию на 30 марта.

Как пояснила Веллуччи, информация о заразившихся сотрудниках разглашаться не будет из соображений конфиденциальности. При этом официальный представитель ООН заверила, что в каждом случае принимаются все положенные меры предосторожности, осуществлено медицинское сопровождение, реализованы все согласованные для таких случаев со страной пребывания протоколы.

Веллуччи отметила, что ООН сотрудничает с правительством Швейцарии и Всемирной организацией здравоохранения по вопрпосам предотвращения угрозы заражения коронавирусом и подготовительным мероприятиям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переходе Совета Безопасности ООН на удалённую форму голосования по проектам резолюцией в связи с угрозой коронавируса.

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