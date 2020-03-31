Пермь, , 22:03 — REGNUM В Пермском крае скончался первый пациент с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщается вечером 31 марта в официальном Telegram-канале региона «Стоп коронавирус. Пермь».

«Сегодня вечером в инфекционной больнице Перми умер пациент с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у мужчины имелись «сопутствующие тяжёлые заболевания онкологического характера», врачи «боролись до последнего» за его жизнь.

Согласно последним данным, на территории Пермского края официально подтверждено 13 случаев заражения новым коронавирусом.