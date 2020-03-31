Москва, , 21:55 — REGNUM Сотрудники Московского метрополитена расклеили на сиденьях вагонов специальные стикеры, призывающие пассажиров держать дистанцию друг от друга. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

«Добавили специальные стикеры на сиденья в метро, так что теперь соблюдать правило дистанции стало еще проще», — отмечают в пресс-службе.

Стикеры представляют собой красные круги, на которых изображён перечёркнутый пассажир, расположенный на сиденье, и надпись «Держите дистанцию, не садитесь здесь!». Такие наклейки были расклеены через каждое сиденье в вагоне.