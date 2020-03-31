Ташкент, , 22:11 — REGNUM До 172 человек возросло количество пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом в Узбекистане. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, за сутки число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на пять. Всего в Узбекистане лабораторно подтверждено 172 случая заражения коронавирусом, скончались от последствий, вызванных инфицированием COVID-19 два человека, выздоровели восемь человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Узбекистане было проведено медиками 22150 тестов на коронавирус. В республике разрешено проводить исследования на наличие инфекции частным лабораториям.

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