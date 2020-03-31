Бужумбура, , 21:52 — REGNUM Два человека заражены коронавирусом в Бурунди, сообщает 31 марта Синьхуа.

Глава минздрава Бурунди Тадде Ндикуману заявил, что заражённые вирусом SARS-CoV-2 недавно побывали в Дубае.

Напомним, в Африке больше всего случаев заражения коронавирусом подтверждено в ЮАР: 1,3 тыс. человек, трое — скончались.

В ОАЭ заражение вирусом SARS-CoV-2 подтверждено у 611 человек. Известно о пяти летальных исходах.

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