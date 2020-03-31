Владимир, , 21:49 — REGNUM Во Владимире с 30 марта сотрудники городского управления гражданской защиты курсируют по улицам областного центра на спецмашинах с громкоговорителями, информируя горожан о необходимости не покидать места своего проживания. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии.

Соответствующее решение было принято городским оперативным штабом по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, которым руководит глава администрации города Владимира Андрей Шохин.

Машины совершают объезды трижды в день. В работе задействовано два экипажа.

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