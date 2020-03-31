Ростов-на-Дону, , 21:48 — REGNUM В Ростовской области медицинских работников обеспечат индивидуальными средствами защиты от коронавирусной инфекции через неделю. Об этом в ходе заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса 31 марта сообщила донской министр здравоохранения Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

По словам главы донского ведомства, на приобретение перчаток, медицинских масок, халатов для сотрудников больниц и поликлиник выделено 20 млн рублей. Индивидуальными средствами защиты медработники будут обеспечены к 7 апреля.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области в случае роста числа заболевших COVID-19 будет развёрнуто более 1 тыс. дополнительных койко-мест. На эти цели выделено более 1 млрд рублей. В настоящее время на Дону подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ещё 4,5 тыс. жителей региона находятся под наблюдением медиков.

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