Москва, , 21:46 — REGNUM Возможность продления учебного года в российских школах на летний период зависит от того, как граждане РФ будут соблюдать режим самоизоляции и насколько быстро удастся погасить распространение коронавируса. Об этом в ходе открытия онлайн-марафона «Домашний час» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен», — сказал Кравцов.

По его словам, режим самоизоляции в России установлен для недопущения сценария развития ситуации в других европейских странах. Кравцов подчеркнул, что российские власти делают для этого всё.