Бейрут, , 21:44 — REGNUM Правительство Ливано согласилось принять меры для возвращения граждан из-за рубежа в ходе общенационального карантина из-за коронавируса, 31 марта сообщает агентство Reuters.

Заявление правительства было сделано после того, как соответствующих мер потребовал ливанский парламент во главе со спикером Набихом Берри.

В настоящий момент аэропорт Бейрута закрыт для полетов, в Ливане введен всеобщий карантин и комендантский час до 12 апреля.

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