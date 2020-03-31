Ростов-на-Дону, , 21:39 — REGNUM В Ростовской области в случае вспышки COVID-19 развернут дополнительные койки в донских лечебных учреждениях. Об этом в ходе заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса 31 марта сообщила донской министр здравоохранения Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

По словам главы ведомства, в случае увеличения числа заразившихся коронавирусной инфекцией дополнительно будет готово 1 тыс. 41 дополнительное койко-место, в том числе в областном центре — 671. Общая сумма средств, направленных на их создание, составит 1 млрд 41 млн рублей — по 1 млн рублей на каждую койку.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области в целях недопущения роста числа заболевших коронавирусной пневмонией введён режим полной изоляции. Жителям региона разрешено выходить в ближайшие магазины и аптеки, выгуливать домашних питомцев. Однако прибывшим из-за рубежа строго запрещено покидать жилые помещения в течение 14 дней.

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