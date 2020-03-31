Париж, , 21:29 — REGNUM Количество заражённых коронавирусом COVID-19 во Франции за истекшие сутки увеличилось на 7,5 тыс., сообщает 31 марта BFMTV.

По их данным, всего на территории Франции выявлено 52 128 человек, заражённых COVID-19.

Кроме того, за последние 24 часа от коронавируса в стране умерло 499 человек, а всего с 1 марта во Франции скончались 3523 человека, заразившихся коронавирусом.

Сейчас в стране госпитализированы с COVID-19 22 757 человек, из которых 5565 требуется лечение в отделениях реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 марта ситуация с коронавирусом COVID-19 официально признана в мире пандемией. Число заражённых людей приближается к 700 тыс.

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