Париж, , 21:51 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения возросло почти на 7,5 тысяч человек за сутки во Франции. Об этом 31 марта сообщил журналистам в ходе брифинга глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 52 128 человек. Количество умерших от последствий заражения COVID-19 составляет 3523 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 9044 человека.

По состоянию на данный момент в больницах находятся 22 757 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них 5565 случаев являются тяжёлыми и требуют лечения в реанимации.

Саломон отметил, что возраст 34% находящихся в реанимации составляет менее 60 лет, а 60% пациентов находятся в возрастной категории от 60 до 80 лет. Ещё 68 человек в реанимации младше 30 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выделении 4 млрд евро для обеспечения производства масок, респираторов и лекарств, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса.

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