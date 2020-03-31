Липецк, , 21:25 — REGNUM В Липецкой области с 1 апреля в общественном транспорте и такси будет действовать особый режим. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, водителей не будут выпускать в рейс без медицинской маски и перчаток.

С 4 апреля в салоны автобусов и трамваев не будут допускать и пассажиров без медицинских масок. За соблюдением этих требований будут следить контролёры.

Транспортным компаниям и предпринимателям дают три дня на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. В салонах транспорта по графику должны дезинфицировать поверхности, а после рейсов их должны полностью мыть с использованием дезинфицирующих средств.

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