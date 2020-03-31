Ростов-на-Дону, , 21:23 — REGNUM Жители Ростовской области, нарушившие режим самоизоляции без уважительной причины, будут оштрафованы. Об этом сообщается на сайте донского правительства, передаёт ИА REGNUM.

Несоблюдение противоэпидемиологических мер грозит штрафом в размере от 100 до 500 рублей. Однако 31 марта на федеральном уровне принят законопроект о значительном увеличении размера штрафа — от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. При этом свободно передвигаться можно в ближайшие магазины и аптеки. Но в качестве доказательства необходимо взять кассовый чек, свидетельствующий о покупках.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 31 марта на Дону в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией введён режим полной изоляции. Согласно документу, покидать жилые помещения можно только для совершения покупок, прогулок с домашними питомцами и в экстренные случаях. Запрет на свободные перемещения действует до особого распоряжения.

В настоящее время в Ростовской области диагноз COVID-19 подтверждён у пяти человек. Все заразившиеся коронавирусом вернулись из зарубежных поездок. Анализы ещё трёх пациентов находятся на исследовании в референс-центре. Под наблюдением медиков находятся 4,5 тыс. человек.

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