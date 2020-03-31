Липецк, , 21:15 — REGNUM Автобусное сообщение между Липецкой областью и Москвой будет сокращено с 1 апреля, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.

Маршруты Липецк — Москва временно приостанавливаются до особого распоряжения. Автобусы по маршруту Елец — Москва будут совершать один рейс в сутки. Количество межмуниципальных маршрутов сократили со 135 до 130, на 75 из них на треть уменьшили количество рейсов. Из 333 муниципальных маршрутов продолжают действовать 209.

Железнодорожное сообщение по маршрутам Липецк — Москва и Грязи — Москва пока не изменится.

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