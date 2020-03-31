Москва, , 21:13 — REGNUM Москва предложила Вашингтону помощь гуманитарного характера на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации по коронавирусу в США, которую американский лидер Дональд Трамп «с признательностью принял», сообщил 31 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в Соединённые Штаты уже до конца сегодняшнего дня.

Пресс-секретарь уточнил, что речь об оказании помощи шла в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.