Стокгольм, , 08:54 — REGNUM Правительство Швеции приняло решение о запрете посещения всех домов престарелых в стране. Запрет вступит в силу с 1 апреля. Об этом 31 марта сообщило шведское издание SVT.

Пресс-конференцию, на которой правительство Швеции рассказало о новых мерах, открыл премьер-министр Стефан Лёвен. Он обратил внимание на серьезность ситуации, сложившейся в результате эпидемии вируса COVID-19.

«Коронавирус наносит тяжелый удар по Швеции. С большой долей вероятности прежде, чем будет заметна какая-либо положительная динамика, положение еще будет ухудшаться. Крайне важно, чтобы каждый из ежедневно вносил свой вклад. Только вместе мы можем сжать зубы, перетерпеть и выстоять. Каждое наше малейшее действие может стать решающим. Любая ваша жертва дает возможность всему обществу справиться с ситуацией», — заявил премьер-министр.

Также вице-премьер Исабелла Лёвин рассказала о новых ограничительных мерах, принятых правительством Швеции. После консультации с различными организациями, представляющих права пенсионеров в Швеции, правительство приняло решение закрыть для посещения все дома престарелых. Новое правило начнет действовать с 1 апреля.

«Ранее правительство выступало с вполне четкими рекомендациями о необходимости ограничить посещение домов престарелых, и многие муниципалитеты ввели такой запрет. Однако правительство видит необходимость в том, чтобы это требование соблюдалось в обязательном порядке повсеместно, поэтому мы приняли соответствующее решение», — заявила Лёвин.