Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Cотрудники внешнеполитического ведомства США попали под удар коронавируса, сообщил 31 марта на брифинге глава госдепа Майк Помпео.

По его словам, один из сотрудников госдепа уже умер от этого заболевания.

«Каждое утро я читаю сводки новостей мира… одного из сотрудников госдепа не стало из-за этого вируса. Теперь порядка трёх тыс. американцев умерли, это трагедия. Я выражаю соболезнования всем семьям, которых это коснулось», — сказал Помпео.

При этом глава госдепа не стал уточнять, кто из его подчинённых умер. По его словам, около 50 сотрудников заразились, но в это число он включил персонал, нанимаемый посольствами и консульствами США в стране их пребывания.

Ранее в госдепе заявили, что за границей заразились коронавирусом 75 его сотрудников, а ещё 30 случаев было выявлено внутри США.

Как сообщало ИА REGNUM, на 31 марта 2020 года в мире общее число выявленных заражений коронавирусом перевалило за 690 тыс. При этом уже известно о более чем 33 тыс. летальных исходов заболевания.

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