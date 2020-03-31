Ижевск, , 21:09 — REGNUM В Удмуртии 31 марта из стационара выписали троих граждан, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. На лечении остаётся только один пациент, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире на своей странице в социальной сети.

«Несмотря на то, что главная тема у нас — коронавирус, есть позитивные новости. Из четырёх граждан Удмуртии, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, сегодня три человека выздоровели и их выписали из Республиканской клинической инфекционной больницы», — сказал глава региона.

С начала февраля лаборатория Роспотребнадзора провела 2 316 исследований на коронавирус.

«Я хотел бы напомнить, что все граждане, прибывшие из-за рубежа, должны быть изолированы по месту пребывания на 14 дней. За всеми прибывшими устанавливается медицинское наблюдение», — отметил Бречалов.

По его словам, в республике подготовлено 805 инфекционных коек, готовы специальные боксы, более 300 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). При массовом поступлении больных более 1 тыс. коек могут быть перепрофилированы в 38 стационарах терапевтического и педиатрического профиля.

Как сообщало ИА REGNUM, число граждан, которые находятся под наблюдением медиков в связи с угрозой распространения коронавируса, в Удмуртии увеличилось за сутки до 1 368 человек. За минувшие сутки контроль снят в отношении 83 человек. На лечении в стационаре с симптомами с острой респираторной вирусной инфекции находятся 40 человек. С 18:00 по местному времени 30 марта в республике начала действовать режим всеобщей самоизоляции.