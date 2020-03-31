Балтимор, США, , 20:49 — REGNUM Число погибших от COVID-19 в мире уже превысило 40 тыс. и составляет 40 636 человек, 31 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.

Наибольшее число жертв коронавирусной инфекции, 12 428, зафиксировано в Италии. На втором месте — Испания с 8269 погибшими.

На третье место по числу жертв COVID-19 вышли США с 3415 смертельных случаями — это больше, чем в Китае, где за все время с начала эпидемии погибли 3309 человек.

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