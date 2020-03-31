Москва, , 20:44 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» приняло решение о снижении до 45 суток глубины продажи билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщает 31 марта пресс-служба компании.

Как отмечается, данная мера предпринята в связи со снижением пассажиропотока и увеличением количества возвращаемых билетов из-за отсутствия у пассажиров возможности планировать свои путешествия.

«Холдинг РЖД вернётся к прежним условиям продажи билетов после снятия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении.

Напомним, до настоящего времени клиенты РЖД имели возможность приобрести билеты на поезда за 90 суток до отправления, а на некоторые из рейсов — за 120 суток.