Санкт-Петербург, , 20:48 — REGNUM Клиническая инфекционная больница имени C. П. Боткина и городская больница №40 Курортного района Петербурга получили возможность проводить лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции. Об этом 31 марта сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как отмечают в ведомстве, в ближайшее время современные тест-системы также получат лаборатории городской поликлиники №107, консультативно-диагностического центра для детей, городского консультативно-диагностического центра №1, городской многопрофильной больницы №2 и ВМА им. C. М. Кирова.

«Данные лаборатории будут проводить тестирование граждан, не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящихся в прямом контакте с больными коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Таким образом, за счет увеличения количества лабораторий, выполняющих исследование на новый коронавирус, и увеличения их производительности, время готовности анализа уменьшится и достигнет 5−6 часов. А с учетом логистики реальное время будет сокращено до одних суток.

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