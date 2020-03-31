Монако, , 21:35 — REGNUM Правящий князь Монако Альбер II полностью вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом 31 марта сказано в коммюнике, распространённом пресс-службой княжеского дворца.

Согласно документу, врачи, сопровождавшие 62-летнего князя Альбера II с момента выявления у него заражения коронавирусом, разрешили ему отменить карантин. Князь выздоровел, его самочувствие врачи оценивают как хорошее.

Также отмечается, что князь Альбер II планирует вскоре воссоединиться с семьёй и будет продолжать соблюдать изоляцию, сохраняя при этом контакт с правительством и своими соратниками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о положительном результате анализа на коронавирус у правящего князя Монако Альбера II.

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