Тбилиси, , 20:31 — REGNUM К соблюдению ограничений, предусмотренных в рамках так называемого комендантского часа, население еще раз призвал пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани. Специальное заявление он сделал в 20:00 часов, за час до вступления в силу комендантского часа.

«С 21:00 часов в Грузии вступит в силу так называемый комендантский час. Это значит, что с 9 часов вечера сегодняшнего дня и до 6 часов утра завтрашнего дня запрещено перемещение как пешеходов, так и транспорта. Это ограничение не касается только грузовых автомобилей и транспортных средств тех субъектов, деятельность которых критически важна. Например, полиция, военные, заранее определенные медицинские машины, некоторые государственные чиновники», — подчеркнул Чиковани.

Он еще раз призвал граждан Грузии к строгому соблюдению ограничений на перемещение в рамках режима чрезвычайного положения и предупредил, что в случае неподчинения предусмотрены штрафы, а при повторном нарушении — уголовная ответственность.

По последним данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии выявлено уже 110 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 21 пациент, в карантине находятся 4995 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 278 пациентов. С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня будет действовать комендантский час.