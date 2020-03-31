Тбилиси, , 20:27 — REGNUM С 21:00 часов сегодняшнего дня будет объявлен комендантский час, а это значит, что запрещается перемещение как пешеходов, так и транспортных средств, заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Цациашвили в интервью телекомпании «Рустави 2». Ее комментарий распространила пресс-служба министерства.

«Министерство внутренних дел будет осуществлять очень строгий мониторинг чтобы передвижение граждан с 21:00 до 06:00 часов было максимально ограничено. В частности, по улицам будут передвигаться сотрудники патрульной и криминальной полиции, и любой факт нарушения чрезвычайного положения будет очень оперативно пресечен и будут приняты соответствующие меры, которые на первом этапе предусматривают наложение штрафа», — сообщила Нино Цациашвили.

Она напомнила также, что при повторном нарушении установленного в стране декретом президента от 21 марта режима чрезвычайного положения гражданам грозит уголовная ответственность и лишение свободы сроком до 3 лет.

Как известно, в случае нарушения этого режима в первый раз штраф для физических лиц составит 3 тысячи лари, а для юридических лиц — 15 тысяч лари.

По последним данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии выявлено уже 110 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 21 пациент, в карантине находятся 4995 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 278 пациентов. С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня будет действовать комендантский час.