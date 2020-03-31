Кишинёв, , 20:26 — REGNUM За сутки в Молдавии выявили еще 55 новых случаев коронавируса COVID-19, а общее число достигло 353 зараженных. Об этом сообщила 31 марта министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

Министр также сообщила о еще одном умершем от последствий вируса. Это житель Бричан, и диагноз ему подтвердили уже после смерти.

Думбрэвяну также сообщила о еще одном умершем жителе Приднестровья.

Таким образом число умерших в Молдавии и Приднестровье достигло четырех человек. 22 человека вылечились.

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