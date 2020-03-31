Нижний Новгород, , 21:26 — REGNUM Все регионы Приволжского федерального округа постепенно переходят в режим всеобщей самоизоляции. Главы всех регионов ПФО внесли соответствующие изменения в указы о режиме повышенной готовности.

Новый режим в Нижегородской области, Марий Эл, Мордовии и Татарии начал действовать 30 марта. В Пензенской области сначала режим самоизоляции ввели для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, с 31 марта он начнет действовать для всех. Сегодня о начале действия нового режима заявили уже все регионы округа. До последнего держится Оренбургская область, пока режим самоизоляции для всех в регионе не введён.

Основной принцип действия всех жителей Поволжья теперь должен быть примерно одинаковый — можно выходить из дома лишь в нескольких случаях: в магазин за продуктами питания, в аптеку за лекарствами, можно выбросить мусор недалеко от дома, а также выгулять домашнее животное не далее, чем на расстоянии 100 метров от места проживания. Также можно выходить в случае необходимости получения экстренной медицинской помощи и в том случае, если необходимо идти на работу.

Пока остаётся неясным вопрос срока действия такого режима. Где-то он ограничен 5 апреля, кто-то из глав обозначил только начало его действия, окончание же будет оговариваться отдельным документом.

Согласно данным Нижегородстата, на 1 января 2020 года численность населения ПФО составляет 29,287 млн человек. Самыми крупными регионами по числу жителей являются Башкирия — более 4,038 млн человек и Татария — около 3,9 млн человек. В Нижегородской и Самарской областях численность постоянного населения составляет 3,2 и 3,1 млн человек соответственно. В Саратовской области и Пермском крае проживают около 1,5 млн граждан. Меньше миллиона жителей насчитывается в Мордовии — более 790 тыс. человек и Марий Эл — 679 тыс. человек.

По состоянию на 31 марта, число подтвержденных в Поволжье случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 14 за сутки и составило 112. Максимальное число заражений коронавирусом выявлено в Татарии — 19 человек, 15 — в Самарской области, 13 человек — в Пермском крае, 12 — в Кировской, Нижегородской и Пензенской областях, по семь — в Оренбургской области и Башкирии, по четыре — в Удмуртии и Саратовской области, три человека — в Мордовии, двое — в Марий Эл и по одному — в Ульяновской области и Чувашии.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин обсуждал вопросы предотвращения распространения коронавируса со своими полномочными представителями во всех федеральных округах.

В частности, рассматривались меры для сокращения числа нарушений режима самоизоляции, необходимость наладить работу по выявлению граждан, которые в последние две недели вернулись из-за рубежа, и установить всех их родных и контакты, экономические меры для предприятий непрерывного цикла.

Кроме того, полпредам было поручено провести детальную оценку коечного фонда и ситуации в медицинских учреждениях. Глава государства отметил, что во всех регионах мощности коечного фонда больниц очень разные. Он считает, что уже на данном этапе необходимо предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия с учётом приёма больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад и служб скорой помощи за пределы своего региона.