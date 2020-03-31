Москва, , 20:23 — REGNUM Руководство столичной подземки призвало жителей города пополнять свои проездные удалённо через приложение «Метро Москвы» или оплачивать проезд прямо на турникетах. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

«Если вы тоже работаете, чтобы остальные могли остаться дома, рекомендуем выбирать удаленное пополнение проездных через приложение «Метро Москвы» или оплату проезда прямо на турникетах», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы заявили о том, что общественный транспорт столицы будет работать, несмотря на всеобщий режим самоизоляции в городе.