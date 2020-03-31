Грозный, , 20:22 — REGNUM Половину своей зарплаты перечислят на счёт поддержки медработников чиновники Чечни. Об этом 31 марта сообщил в своём Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Кадыров пояснил, что к нему с инициативой премировать медиков, работающих с заболевшими COVID-19, обратились через оперативный штаб члены правительства Чечни, депутаты парламента, главы районных и поселковых муниципальных образований, руководители управлений, отделов, ведомств и другие чиновники. Ими было предложено перечислить на счёт медработников половину зарплаты, полученной чиновниками за месяц.

Глава Чечни отметил о своей поддержке данной инициативы и выразил искреннюю благодарность всем, кто решил помочь медикам, которые находятся, по словам Кадырова «на передовой борьбы со всемирным злом, захватившим планету».

Также Кадыров выразил свою глубокую признательность всем, «кто не остался в стороне от всеобщего дела спасения нации от невиданной ранее угрозы».

Ранее ИА REGNUM сообщало о критике Кадыровым российских регионов за медлительность принятия мер на фоне распространения нового коронавируса.

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