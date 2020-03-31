Балтимор, США, , 20:09 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило число погибших от заболевания в Китае, 31 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.

По информации мониторингового центра Университета, в настоящий момент число смертей от COVID-19 в США составляет 3415. В Китае погибли 3309 заболевших.

Общее число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах составляет 175 067 человек, в Китае — 82 278 человек.

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