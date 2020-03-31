Донецк, 31 марта 2020, 20:01 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в ДНР, сообщает 31 марта «Донецкое агентство новостей».
По словам министра здравоохранения ДНР Ольги Долгошапко, первый случай заражения в ДНР подтвердили лабораторные анализы.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта первый случай заражения коронавирусом подтвердился в ЛНР.
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