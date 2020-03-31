Москва, 31 марта 2020, 19:59 — REGNUM В Российской Федерации в условиях пандемии коронавирусной инфекции развернуты 78 тысяч дополнительных больничных коек. Кроме того, в медицинских организациях по всей стране в наличии 47 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Напомним, что президент России Владимир Путин поручил провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ в стране.
Стоит отметить, что аппараты ИВЛ нужны в случае тяжелого течения коронавирусной инфекции.