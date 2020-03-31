Грозный, , 19:58 — REGNUM Медработникам Чечни, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, будет оказана материальная помощь. Представители органов власти региона перечислят им 50% месячного заработка. Об этом 31 марта сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, такое же решение приняли и сотрудники МВД и Росгвардии.

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Как отметил Кадыров, с этим предложением к нему через оперативный штаб обратились «члены правительства, депутаты парламента, главы районных и поселковых муниципальных образований, руководители управлений, отделов, ведомств, командный состав подразделений МВД и УФСВНГ РФ по Чечне».

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По словам чеченского лидера, он искренне благодарен всем, кто решил помочь медработникам, которые заслужили такую благодарность своим героическим трудом.

В настоящее время, по словам Кадырова, в Чечне на карантине по коронавирусу и самоизоляции находятся более 12 тыс. жителей. Среди них 824 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. В карантине находятся 13 человек. Снято с него в связи с неподтверждённым диагнозом 176 человек.