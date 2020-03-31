Москва, , 19:57 — REGNUM Загруженность дорог в Москве вечером во вторник, 31 марта, составляет 0 баллов на фоне ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, незначительные затруднения в движении на текущий момент наблюдаются лишь на отдельных небольших участках дорог столицы.

Ранее сегодня в департаменте транспорта Москвы сообщили, что движение наземного транспорта в городе сократилось на 72% по сравнению с обычными показателями, число личных автомобилей на дорогах снизилось на 38%, количество ДТП упало на️ 80%.