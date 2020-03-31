Санкт-Петербург, , 19:50 — REGNUM Время работы петербургской подземки существенно сократится. Об этом сообщают 31 марта в ГУП «Петербургский метрополитен».

По решению властей «в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции» с 1 апреля все станции будут поочередно закрывать на вход уже с 22:00. Ныне большинство станций работают до полуночи.

Все станции прекратят работу к 23:00. Пересадочные узлы будут закрыты за два часа до закрытия станций.

Кроме того, с 1 апреля на вход и выход закроются дублирующие вестибюли станций метро «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Технологический институт», «Площадь Восстания», «Площадь Ленина», «Девяткино», «Московская», «Площадь Александра Невского-2», «Дунайская», «Проспект Славы».

Кроме того, будут закрыты оба вестибюля станции «Невский проспект», станции «Маяковская», «Достоевская», «Звенигородская», оба вестибюля «Новокрестовской». На Сенной площади будет работать только вестибюль «Спасской» — «Садовая» и «Сенная площадь» закрываются.