Иерусалим, , 19:45 — REGNUM Отрицательный результат показал повторный тест на коронавирус, который сдал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет 31 марта Haaretz.

По данным пресс-службы израильского политика, пока вирус SARS-CoV-2 не обнаружен ни у кого из его ближайшего окружения. При этом Нетаньяху пока продолжает пребывать в самоизоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отрицательный результат показал и предыдущий тест израильского премьер-министра на коронавирус.

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