Тбилиси, , 19:45 — REGNUM

Посольство США опубликовало специальное заявление относительно борьбы Грузии с распространением коронавируса и подчеркнуло, что «грузинские профессионалы успещно используют полученные от Агентства по уменьшению угроз при министерстве обороны США знания и оборудование».

«Вместе с высококвалифицированным медицинским персоналом у Грузии есть группы химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности (ХБРЯ), которые были подготовлены и полностью оснащены Агентством по уменьшению угроз при минобороны США (DTRA)», — говорится в специальном заявлении посольства.

По его же информации, в настоящее время именно эти группы ХБРЯ находятся в Марнеули, где с 23 марта правительство Грузии ввело карантин, и участвуют в соответствующих жизненно важных мероприятиях.

«Мы гордимся длительным сотрудничеством между DTRA и группами ХБРЯ Грузии. Их служба очень важна, и сегодня очень ясно видна их необходимость», — подчеркивают в американском дипломатическом ведомстве.

По последним данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии выявлено уже 110 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 21 пациент, в карантине находятся 4995 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 278 пациентов. С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня будет действовать комендантский час.