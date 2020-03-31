Рим, , 19:43 — REGNUM За последние 24 часа в Италии от коронавируса умерло 837 человек, сообщил 31 марта журналистам начальник службы гражданской обороны (ГО) Италии Анджело Боррелли.

По его словам, с учётом этих данных общее число жертв коронавируса в Италии достигло 12 428 человек. За сутки было выявлено 2107 новых случаев заражения.

«На сегодняний день заразились 77 635 человек, число больных за сутки увеличилось на 2107», — сказал Боррелли на брифинге.

По информации службы гражданской обороны (ГО) Италии, с учётом заразившихся, умерших и выздоровевших, в стране было затронуто коронавирусом более 105 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент Италия сохраняет за собой первое место в Европе по степени распространения коронавируса.

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