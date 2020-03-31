Киев, , 19:40 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине вывела часть сотрудников с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила 31 марта начальника пресс-секретарь миссии Драгана Николич-Соломон.

«СММ ОБСЕ временно переместила из неподконтрольных правительству Украины районов некоторых сотрудников, приняв во внимание экспертные медицинские рекомендации», — сказала она.

Николич-Соломон уточнила, что данное решение принято с целью снижения возможных рисков, особенно «в случае необходимости проведения эвакуации по причинам медицинского характера».

Напомним, согласно последним данным, ни одного случая заражения коронавирусом на территории Донецкой Народной Республике пока официально не подтверждено, в Луганской Народной Республике накануне было объявлено об одном случае заболевания.